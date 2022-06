Havag setzt ab 27. Juni in Halle erstmals Elektrobusse ein

Zum ersten Mal in Sachsen-Anhalt werden in einer Stadt jetzt Elektrobusse im ÖPNV getestet. Drei Fahrzeuge sind dazu ab 27. Juni in Halle im Einsatz.

Halle (Saale)/MZ - Als erste Stadt in Sachsen-Anhalt werden in Halle ab dem 27. Juni drei Elektrobusse im regulären Linienbetrieb eingesetzt. Die Fahrzeuge werden auf der Linie 21 (Kröllwitz, Neustadt, Dölau) pendeln. Das Projekt wird über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Efre) gefördert. Alternative Antriebe im ÖPNV sollen dazu beitragen, die Klimaziele zu erreichen und Kohlenstoffdioxid einsparen. In Halle werden die Busse nun auf Herz und Nieren geprüft. Die Hallesche Verkehrs AG (Havag) will Daten zur Alltagstauglichkeit sammeln - dazu gehören auch die Kosten sowie Reichweite und Lademöglichkeiten. Zudem bewirbt sich die Havag beim Bund um Fördermittel für eine Machbarkeitsstudie. Sie soll aufzeigen, was notwendig wäre, die gesamte Fahrzeugflotte auf alternative Antriebe umzustellen.