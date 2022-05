Halle (Saale)/MZ - An der Bushaltestelle Zscherbener Straße am Zollrain in Halle hat ein Maskenverweigerer am Mittwochabend für eine Schlägerei von einem halben Dutzend Personen gesorgt. Vier Menschen wurden dabei verletzt. Zwei von ihnen mussten ins Krankenhaus.

