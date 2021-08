Hausverbot missachtet: 27-Jähriger landet in psychiatrischer Einrichtung

Halle (Saale)/MZ - Der Versuch, sich Zutritt zu einer Gemeinschaftseinrichtung an den Weingärten in Halle zu verschaffen endete für einen 27-Jäherigen am Dienstagabend in der Psychiatrie. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, war der Mann trotz Hausverbots gegen 19 Uhr über den Zaun des Grundstücks geklettert.

Da sich der offensichtlich betrunkene Mann dort mehrfach übergab, wurden Polizei und Rettungsdienst gerufen. Da der Mann sich danach aggressiv verhielt und auch eine Trage mit seinem Feuerzeug beschädigt haben soll, wurden ihm letztlich Handschellen angelegt. Er wurde in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen, teilten die Beamten mit.