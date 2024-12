In der regional weit und breit einzigen Handweberei stellt Burg-Absolvent Benjamin Teuscher Stoffe für nachhaltige Textilien her. Warum der Hallenser auch mit einem Schäfer zusammenarbeitet.

Halle (Saale)/MZ. - Kalt ist es in der ehemaligen Garage in Halles Osten, in die Benjamin Teuscher erst in diesem Jahr eingezogen ist. Mehrere Webstühle unterschiedlicher Bauart stehen dicht an dicht im Raum, der, wenn es nach Teuscher ginge, durchaus noch ein wenig größer sein könnte. Dennoch ist der Hallenser froh, seine Werkstatt an diesem Platz einrichten zu können.