Spuk im „Gruselzoo“ auf dem Reilsberg in Halle

Halle (Saale)/MZ - Zoobesucher werden es bei einem Bummel über den herbstlichen Reilsberg bereits bemerkt haben: Im halleschen Zoo spukt es gewaltig. Auf dem Areal sind seit rund drei Wochen Mitarbeiter vom Deko-Team, Techniker und Maskenbildner sowie Zoo-Lotsen dabei, den halleschen „Gruselzoo“ aufzubauen.

Bereits zum zehnten Male will das laut Zoosprecher Tom Bernheim größte Halloween-Spektakel Mitteldeutschlands wieder Besucher anlocken, um sie das Fürchten zu lehren. „In den beiden Corona-Jahren musste das beliebte Spektakel leider ausfallen, umso mehr freuen wir uns, dass es stattfinden kann“, so Bernheim, der schon etliche Nachfragen zum Event erhalten hat.

Bergzoo Halle feiert Haloween als "Gruselzoo"

Über 100, teilweise bewegliche Figuren – Drachen, Geister, Dämonen, Zombies, Gespenster – und dazu rund 50 Skelette sollen ab Samstag in detailreich gestalteten Schaubildern und Einzelinstallationen für Gruselschauer bei den Besuchern sorgen. Verbaut werden dafür mehr als 15 Kilometer Kabel, 20 Tonanlagen für den Sound sowie rund 100 Scheinwerfer. Technik, Spezialeffekte, Licht und Ton werden durch die Firma Veranstaltungstechnik Halle gestellt und betreut. Für Vorbereitung und Aufbau sind mehr als 1.500 Arbeitsstunden nötig.

Dieser „untote“ Ritter erwartet die Besucher gleich am Eingang des Bergzoos. Foto: Steffen Schellhorn

Besonders furchterregende Figuren und Szenen wie die auf dem „Pfad der Angst“, der sich vom Gehege des Kleinen Panda hinauf zum Aussichtsturm windet, würden tagsüber abgedeckt, damit sich kleinere Kinder nicht erschrecken, erklärt Bernheim, der allerdings die Erfahrung gemacht hat, „dass die Eltern manchmal schreckhafter sind als die Kinder“. Den Eltern obliege indes die Entscheidung, was sie ihren Kindern zumuten könnten und was nicht.

Gruselzoo in Halle: Je höher am Berg, desto spektakulärer zu Halloween

Wer es weniger schaurig mag, könne mit seinen Kindern die Geisterbahn am alten Bärengehege besuchen oder die etwas harmloseren Schaubilder im unteren Bereich des Reilsberges betrachten. „Je höher man kommt, umso spektakulärer wird es“, so Bernheim, der auch dem oft vorgebrachten Argument, solch eine abendliche Veranstaltung störe die Tiere, entgegentritt. „Viele Tiere sind ohnehin nachtaktiv, zudem halten Tiere keineswegs eine durchgehende Nachtruhe wie wir Menschen“, so Bernheim. Auch seien Zootiere an Menschen gewöhnt - egal ob bei Tag oder abends. „Als Zoo sind wir auch ein Freizeitunternehmen, und der Gruselzoo kommt bei unseren Gästen super an.“

Dekorateur Kevin Dietzsch beim Aufbau des schaurig-schönen Grusel-Zirkus. Foto: Steffen Schellhorn

Am Sonntag, 30. Oktober, wird außerdem zur Halloween-Nacht auf den Reilsberg geladen. Rund 50 Mitwirkende sorgen mit Feuershow, Theater und Vorführungen sowie leiblichen Genüssen für ein beeindruckendes nächtliches Geister-Spektakel. Der „Gruselzoo“ hat vom 22. bis 31. Oktober jeweils von 16 bis 20 Uhr geöffnet - bei normalem Eintritt, Die Halloween-Nacht lädt am Sonntag, 30. Oktober, von 18 bis 22 Uhr zum Gruseln auf den Reilsberg ein.