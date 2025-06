Plötzlich ging nichts mehr: Seit Sonntag ist das Telefon- und Internetnetz in Bernburg gestört gewesen. Unter anderem diese Unternehmen sind vom Ausfall der Leitung betroffen gewesen.

Darum ist Bernburgs Telefonnetz am Montag gestört gewesen und diese Firmen waren betroffen

Mehrere Firmen in Bernburg sind nicht erreichbar gewesen.

Bernburg/MZ. - Nichts ging mehr in etlichen Büros und Unternehmen in Bernburgs Innenstadt am Montagvormittag. Grund dafür war eine Störung der Telefon- und Internetverbindung der Deutschen Telekom.