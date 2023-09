Es geht vorwärts am Barockportal: Die Halloren Bernd Bieler und Ingo Kautz (v.r.) sowie Rüdiger Just und Hans-Joachim Moritz (beide nicht im Bild) haben die Herstellung des Ecksteins Nr. 44 finanziert. Geschaffen hat diesen der Steinmetz David Korger (Mitte). Außerdem hat Stefan Ebert von Lotto Sachsen-Anhalt (l.) einen Scheck über 41.000 Euro an Rathaus-Vereinschef Ulrich Schröder übergeben.

Halle (Saale)/MZ - - Große Freude bei den Mitgliedern des Vereins Bürgerinitiative Rathausseite: Dank zweier weiterer Zuwendungen kommt der Verein seinem Ziel, der Wiederaufbau des historischen Barockportals des Alten Rathauses auf dem Markt, wieder ein Stück näher. So konnte Vereinschef Ulrich Schröder am Mittwoch am ehemaligen und zugleich künftigen Standort des Portals – in Höhe vor dem Kaufhaus New Yorker – einen Förderscheck sowie einen weiteren Stein entgegennehmen.