Hallescher Einkaufspark in Bruckdorf: Das wird das neue Kaufland im HEP

Holger Wandrey spricht scherzhaft von „unserem Public Viewing“. Noch versperrt eine Wand - bedruckt mit Werbung - den Zugang zum neuen Kaufland-Markt im Halleschen Einkaufspark (HEP) in Bruckdorf. Durch ein handballgroßes Loch können Neugierige einen Blick auf die Baustelle werfen und die emsigen Arbeiter beobachten.

Als wichtigster Mieter spielt Kaufland eine zentrale Rolle für die Zukunft des HEP. „Die Eröffnung wird ein Meilenstein“, sagt Wandrey, der Center-Manager. Elf Monate wird dafür im Erdgeschoss gearbeitet. Dort, wo Globus Ende 2019 auszog.

Mit der Neuansiedlung will der Shopping-Tempel vieles anders machen als zu Globus-Zeiten, als das Center im Schatten des Einkaufsmarktes stand. Der HEP soll deshalb ein neues Gesicht bekommen. 15 Millionen Euro nimmt das Eigentümerkonsortium in die Hand. 25 Jahre nach seiner Einweihung wird der gesamte HEP von der Tiefgarage bis zum begrünten Dach modernisiert und umgebaut.

Der Starttermin im Kaufland steht

Die größte Einzelinvestition ist Kaufland. Seit Monaten wird dafür eine etwa 6.000 Quadratmeter große Fläche im Erdgeschoss vorbereitet. Kein Stein bleibt auf dem anderen. Und es gibt einen Eröffnungstermin: den 26. November. „Vom Aufwand her ist es quasi ein Neubau. Der Markt wird die modernste Kaufland-Filiale, die es derzeit gibt. Vor allem setzen wir auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit“, sagt Hausleiter Mathias Knoesel. Noch ist es die „nackte“ Fläche, die mit ihrer schieren Größe beeindruckt, weil die Innenausstattung fehlt.

Etwa 40.000 Artikel werde man auf einem Verkaufsraum anbieten, der fast die Dimensionen eines Fußballfelds erreicht. Im Gegensatz zu Globus nutzt Kaufland aber nur eine Etage. 100 Arbeitsplätze werden geschaffen. 14 Jahre arbeitet der Leipziger Knoesel nun schon als Markt-Chef für den Einzelhandelsriesen mit Sitz in Neckarsulm. Vier Jahre leitete er das Center in Trotha, die letzten Jahre war er der Manager im Kaufland am Südstadtring. „Ich freue mich auf die Aufgabe im HEP. Die Gesamtinvestitionen sind eine Riesenchance für den Standort“, sagt er.

Großinvestition zum Jubiläum

Die Center-Betreiber in Bruckdorf wissen, was die Stunde geschlagen hat. Der Einkaufspark an der B 6 am Scheideweg. Mit „H und M“ ist ein wichtiger Partner ausgezogen. Doch von einem Abgesang will Wandrey nichts wissen. „Das Einkaufsverhalten der Kunden ändert sich. Heute zählen der Erlebnischarakter und der Wohlfühleffekt. Ich bin sicher, dass unser neues Konzept erfolgreich sein wird.“

Die Mall soll „wohnlicher“ werden, mit einem neuen Lichtkonzept, Sitzinseln, einer erweiterten Gastronomie beispielsweise. „Wir haben mit 26 Mietern neue Verträge geschlossen oder verlängert“, so Wandrey. Insgesamt seien im HEP 600 Mitarbeiter beschäftigt. Und von der Neuansiedlung des Möbelhauses „XXXLutz“ in direkter Nachbarschaft werde auch das Center profitieren.

Noch ist allerdings viel zu tun. Die Bauarbeiten im gesamten HEP haben Kunden gekostet. Hinzu kommt die Corona-Krise. Um 50 Prozent ist der Publikumsverkehr eingebrochen. „Wir wussten, dass wir in der Umbauphase Stehvermögen brauchen. Umsatzverluste haben wir eingerechnet. Insofern hat uns Corona nicht so hart wie vielleicht andere getroffen“, sagt Wandrey.

Unterdessen wird im neuen Kaufland bereits die Kühlstrecke für die Tiefkühlware installiert. Geöffnet wird der Discounter werktags bis 22 Uhr sein. Dass in Halle Gerüchte die Runde machen, dass Kaufland der Südstadt den Rücken kehren könnte, wenn der neue Markt in Bruckdorf öffnet, weiß Filialleiter Knoesel. „Da ist nichts dran. Aber wir wünschen uns, dass der Komplex in der Südstadt so modernisiert wird wie hier der HEP“, sagt er. (mz)

Die Kühlstrecke wird bereits installiert. Durch moderne Technik wie einer stromsparenden LED-Beleuchtung soll der Energieverbrauch gesenkt werden.