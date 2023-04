Halle (Saale)/MZ - Zwei Feigenblätter schimmern in Grün. Darüber fächert sich eine Artischockenblüte in leuchtendem Rot auf. Gelbe Eukalyptusblätter rahmen die bunten Fruchtstände einer Dattelpalme ein. Die Künstlerin Cornelia Buchheim hat die Pflanzen in Italien gesammelt und bemalt. Später hat sie daraus prachtvolle Muster gelegt und abfotografiert. Nun sind die verschiedenen Ornamente eindrucksvoll auf zwei über zwei Meter hohen Holzbrettern angeordnet. Die Arbeit ist Teil der neuen Ausstellung „Tapeten und andere Ablenkungsmanöver“, die Freitag im Projektraum „Blech“ am Steintor eröffnet wird.

