Halles Studenten erringen einen Sieg gegen Sparmaßnahmen

Die Protest gegen Sparmaßnahmen an der Uni Halle haben am Mittwoch einen Erfolg gebracht.

Halle (Saale) - Es war ein Moment, bei dem die Studentenvertreter im Senat der Uni Halle eigentlich die Sektflaschen hätten öffnen müssen. Doch in dem Gremium, quasi das Parlament der Uni, herrscht am Mittwochnachmittag eine sachliche Atmosphäre und so kamen nur höfliche Dankesworte für die Entscheidung des Senats: Anders als bisher beschlossen, können sich Studenten in Halle auch zum Wintersemester 2022/23 für Politikwissenschaften einschreiben.