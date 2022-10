Halles Straßenbahnen bekommen Notfallknöpfe

Bei einem Notfall sollen Straßenbahnfahrer in der Stadt künftig sofort Kontakt mit dem Fahrpersonal aufnehmen können. Zunächst wird die Technik nun getestet.

Halle (Saale)/MZ - Die Havag rüstet zwei Straßenbahnen mit Notfallsprechanlagen aus. Ab 10. Oktober soll die Technik zunächst in einer Testphase auf den Linien 1, 2, 3, 9 und 10 erprobt werden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Ist der Probebetrieb erfolgreich, sollen bis Ende 2023 alle Bahnen des Typs „MGTK“ mit der Notfallsprechanlage ausgestattet werden. Per Knopfdruck können Fahrgäste Kontakt zum Fahrpersonal aufnehmen, das dann schneller und gezielter helfen kann.

„Nach Auslösen des Rufes durch den Fahrgast wird der Notfall im Fahrerstand signalisiert, so dass unsere Fahrerinnen und Fahrer beim nächsten Halt das Gespräch führen und somit schneller Hilfe leisten können“, teilte die Havag mit. Die Notfallsprechanlagen seien ausschließlich in Notsituationen zu betätigen. Der Missbrauch werde - analog der widerrechtlichen Betätigung der Notbremseinrichtungen oder Türnotentriegelung - verfolgt und bestraft.

Die Notfallsprecheinrichtungen sind an den großen Fahrgasttüren angeordnet und werden auch durch die in den Fahrzeugen befindlichen Videoanlagen überwacht. Die Ausrüstung der Straßenbahnen des Typs MGTK mit Notfallsprechanlagen ist aufgrund einer gesetzlichen Verordnung bis Ende 2023 vorgeschrieben. Die Ausrüstung der Fahrzeuge dieses Typs erfolgt nach Abschluss des Probebetriebes daher im Laufe des ersten Halbjahres 2023.