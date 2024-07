Parteien und Wählergruppen reagieren mit Respekt auf den Rückzug des OB. Der Politiker selbst geht in die Privatwirtschaft.

Halles SPD meldet bei OB-Nachfolge Führungsanspruch an

Nach dem Prozess am 18. April verlässt Bernd Wiegand (links) mit seinem Anwalt das Gericht. Es ist der letzte öffentliche Auftritt als OB.

Halle (Saale)/MZ - Die wenigen Vertrauten, die Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) in seine Gedankenwelt ließ, wussten es schon länger. Der 67-Jährige gibt den Kampf um die Rückkehr in den Ratshof auf. Als am 18. April vor dem Landgericht das Urteil gegen den Politiker fiel, mit dem Wiegand nicht rechnete, hatte er noch angekündigt: „Ich werde mich mit der Urteilsbegründung befassen und danach auf einer Pressekonferenz sagen, wie es weitergeht.“