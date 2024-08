Seit März ist die Schleuse in Wettin – hier noch in Betrieb – wegen schwerwiegender Schäden gesperrt. Bis Oktober ändert sich das erstmal nicht.

Halle (Saale)/MZ. - Die Schocknachricht muss Rüdiger Ruwolt erstmal verarbeiten: Über die Webseite des Wasser- und Schifffahrtsamtes Magdeburg (WSA) hat der Kapitän der MS „Händel II“ gerade erfahren, dass die Sperrung der Schleuse Wettin nicht wie angekündigt Mitte August, sondern erst im Oktober aufgehoben wird. „Eine Katastrophe ohnegleichen“, so ein fassungsloser Ruwolt, der mit seinem Schiff nach der Rückkehr von großer Hamburg-Fahrt seit März in Alsleben festliegt. Der Grund: An der Schleuse Wettin wurden Anfang März durch das WSA schwere Schäden dokumentiert, die einer dringenden Reparatur bedürfen. Seitdem ist der Wasserweg nördlich der Saalestadt für Boote und Schiffe unpassierbar, die MS „Händel II“ kann ihren Heimatanleger in Halle nicht ansteuern.