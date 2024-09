Emily Rothe, Samira Bouslimi, Fanny Lasch, Leon Jung und Eric Langrock (von links) in ihrem Stammladen, dem Charles Bronson in Halle

Halle (Saale)/MZ - Die heiße Phase der Vorbereitung hat begonnen, die Aufregung steigt bei den Mitgliedern der Kombüse. So heißt das freie Kollektiv, das auch in diesem Jahr wieder die Aftershowparty für den Christopher Street Day (CSD) in Halle organisiert. Am Samstag ist es so weit. „Das ist ein Abend, der komplett in unserer Hand liegt, das ist unser Baby“, sagt Kira Tschernjak.