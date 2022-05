Halles OB Wiegand ätzt gegen städtischen Beigeordneten

Halle (Saale)/MZ - Halles vorläufig vom Dienst enthobener Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) hat mit einer Äußerung im Internet für eine Kontroverse gesorgt. Ihm scheint offenbar nicht alles zu gefallen, was die hallesche Stadtspitze in seiner Abwesenheit unternimmt. Am Mittwoch hatte Wiegand auf der Kurznachrichtenplattform Twitter folgende Botschaft veröffentlicht: „Manche Politiker zählen auf, was ’wir künftig brauchen’: Warnungen, Konzepte, Masterpläne usw. Ich halte es mit diesem Satz: ’Die einen erkennt man an ihren Taten, die anderen an ihrem Getue.’ (Martin Kessel, Schriftsteller)“.

Die Botschaft werteten Beobachter als Antwort auf den „Masterplan Riebeckplatz“, den René Rebenstorf, Halles Beigeordneter für Stadtentwicklung, am Dienstag im Planungsausschuss vorgestellt hatte (die MZ berichtete). Laut Rebenstorf brauche die Stadt für das Gebiet ein neues Konzept, damit es langfristig verbessert werden könne.

Rebenstorf gilt als Wiegand-Kritiker, der, auch als Wiegand noch im Amt war, nicht allen Ideen des Stadtoberhauptes zustimmte. Das Verhältnis zwischen Wiegand und Rebenstorf hatte sich verschärft, seit der Beigeordnete im Frühjahr 2021 damit beauftragt wurde, die internen Ermittlungen wegen der Impfaffäre gegen Wiegand und andere hochrangige Rathausmitarbeiter zu führen. Rebenstorf selbst hatte zuvor als Einziger der vier halleschen Beigeordneten das umstrittene Impfangebot Wiegands ausgeschlagen. Rebenstorf wollte sich auf MZ-Anfrage nicht zu dem Twitter-Beitrag äußern.

Linken-Stadtrat Thomas Schied, der auf Twitter zu den aktivsten halleschen Räten gehört und sich in der Vergangenheit auch mehrfach für eine Verbesserung des Riebeckplatzes eingesetzt hatte, bezeichnete Wiegands Äußerungen auf MZ-Nachfrage als „selbstentlarvend“. Den OB erkenne man schließlich leider auch an seinen Taten, die jedoch nicht besonders gut gewesen seien. Schied nannte unter anderem die Impfaffäre, wegen der gegen Wiegand nach wie vor ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft und ein Disziplinarverfahren des Landesverwaltungsamtes läuft.