Halle (Saale)/MZ/Nay. - Nach wochenlanger Pause sollen die Arbeiten an der Uferpromenade des Mühlgrabens am Robert-Franz-Ring am Montag, 5. August, wieder fortgesetzt werden. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Das Teilstück des Robert-Franz-Rings zwischen Mansfelder Straße/Klausbrücke und Ankerstraße soll deshalb wieder für den Verkehr gesperrt werden.

