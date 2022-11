Halles Häuser werden ungefragt bunter

In Halle treiben Sprayer verstärkt ihr Unwesen. Der Sachschaden ist enorm. Doch anders als noch vor einigen Jahren bleibt der Aufschrei der Entrüstung aus. Warum das so ist

Halle (Saale) - Ob die Eichendorffbank, Brühmann-Brunnen oder eine lange Mauer in der Seebener Straße: Nichts ist in Halle vor Graffiti und Tags, vor Schmierereien, sicher. Neben der offiziellen Kunst beispielsweise durch die Freiraumgalerie sind in Halle viele Hausfassaden in allen Stadtteilen bunt „verziert“, und das in der Regel, ohne dass der Eigentümer damit einverstanden ist. Illegale Graffiti nehmen in Halle wieder zu, das bestätigen auch die Zahlen der Polizei.