Halles größter Vermieter verlangt teilweise 20 Prozent mehr Miete

Halle (Saale)/MZ - In Zeiten überall steigender Preise, wie sie in Deutschland aktuell herrschen, kam die Nachricht der halleschen Wohnungsgesellschaft (HWG) wohl für viele Mieter einem weiteren Tiefschlag gleich: Mieterhöhung ab dem 1. Juni um bis zu 20 Prozent. MZ-Leser wandten sich hilfesuchend an die Redaktion und auch die Kommunalpolitik ist aktiv geworden. Der Stadtverband der Linken solidarisierte sich mit den betroffenen Mietern und fordert die HWG auf, die Mieterhöhungen zurückzunehmen. Ein Unternehmenssprecher rechtfertigt auf MZ-Anfrage jedoch die neuen Preise.

