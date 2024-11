Die Stadt Halle sieht für den Haushalt 2025 massive Kürzungen in der freien Kulturszene vor. Dagegen gibt es nun Protest. In einem offenen Schreiben fordert die Allianz Freie Kultur, die Sparpläne zurückzunehmen und Kunst und Kultur zu stärken.

Halle(Saale)/MZ. - Die Stadt Halle muss sparen und sieht deshalb für den Haushalt 2025/26 massive Kürzungen auch für die Freie Kulturszene vor. 70.000 Euro will die Stadt in diesem Bereich streichen. Gegen die drohenden Kultur-Kürzungen regt sich nun Protest seitens der Freien Szene. In einem Schreiben an die Mitglieder des Kulturausschusses fordert die Allianz Freie Kultur Halle von der Stadt eine Rücknahme der vorgesehenen Sparpläne.