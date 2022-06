Halles Ehrenbürger Peter Sodann wird 85 Jahre alt

Als Erbauer und Intendant des neuen theaters Halle hat er sich bleibende Verdienste erworben - als Bewahrer von Büchern und streitbarer Geist ebenso. An diesem Dienstag wird der hallesche Ehrenbürger 85 Jahre alt.

Agil und neugierig wirkt er noch immer: Peter Sodann am Montag in Staucha (Sachsen).

Halle (Saale) - Unter dem Dach der Scheune nisten Schwalben, auf dem Boden stehen Bücherkartons, sorgsam mit Folien abgedeckt. Weil die Vögel nicht nur zwitschern, sondern auch mal etwas fallen lassen. Hunderte Kisten voller gebundener Literatur sind es, hier wie überall in der weitläufigen Bibliothekswelt von Peter Sodann in Staucha. An diesem Dienstag wird der Schauspieler und Regisseur 85 Jahre alt.