Sie kam als Smiley - aber das Happy End blieb aus. Gleich zum Start der neuen Staffel von „The Masked Singer“ muss Designerin Barbara Becker die Show verlassen. Die Enttarnung gerät zur Überraschung.

Köln - Einem Smiley vergeht früh das Lachen: Designerin Barbara Becker ist als erste Prominente in der neuen Staffel von „The Masked Singer“ enttarnt worden. Die 59-jährige Ex-Frau von Tennis-Star Boris Becker bekam in der Kostüm-Show zu wenige Stimmen der Zuschauer und musste daher ihre Maske ablegen. Becker kam dabei unter dem Kostüm eines von Kopf bis Fuß funkelnden Männchens mit breitem Lächeln zum Vorschein. Der Sender ProSieben nannte die offenbar gut gelaunte Figur „Smiley“.

Die Verwunderung war groß, als sich Becker aus dem Grinse-Kostüm schälte. „Nein! Nein! Das gibt es doch gar nicht“, rief Verona Pooth entgeistert, die im Rateteam zuvor erfolglos versucht hatte, die Identität des Smileys zu erraten. „Schatzilein!“, rief sie. Die beiden Promi-Frauen kennen sich seit Jahrzehnten.

Verona Pooth fassungslos

Pooths vorangegangene Mutmaßungen, wer der Smiley sein könnte, wirkten mit dem Wissen um diese langjährige Bekanntschaft noch kurioser. Die Moderatorin und Werbe-Ikone („Da werden Sie geholfen“) hatte gar geglaubt, dass ein Mann in dem Funkel-Frack stecken könnte. „Ich hab’ da eine Männerstimme rausgehört“, gab Pooth zu Protokoll, nachdem der Smiley „On Top of the World“ von den Imagine Dragons dargeboten hatte.

Barbara Becker wirkte ein wenig enttäuscht, schon so früh aus der Show geflogen zu sein - vor allem wegen des aufwendigen Kostüms. „Guck mal, wie viele einzelne Pailletten darauf genäht sind“, sagte sie zu Moderator Matthias Opdenhövel. „Und deswegen ist es so ein bisschen schade.“

Start in die zwölfte Staffel

Es war der Start der zwölften Staffel von „The Masked Singer“. Nach fast einem Jahr Pause treten in den kommenden Wochen wieder Promis als Sänger auf, verstecken ihre wahre Identität aber hinter großen Kostümen. Nur ihre Gesangsstimmen und kryptische Hinweise lassen erahnen, wer auf der Bühne steht. Im Normalfall werden sie enttarnt, wenn sie zu wenige Stimmen der Zuschauer bekommen - oder am Ende das Finale gewinnen.

Im Rennen und noch unenttarnt sind nun unter anderem eine große Nudel und eine mit Goldschmuck behangene Stinkwanze.