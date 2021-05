Hallenserin erfüllt sich mit abenteuerlicher Radtour großen Traum

Halle (Saale) - Es hat schon so Tage gegeben, da ist Kathrin Meyer nur im Regen gefahren. Oder diese Kreisverkehre! Gerade neulich in Stockholm habe sie gedacht: „Da komme ich nie wieder raus.“ Also hat sich die Hallenserin in die Kreiselmitte zurückgezogen, erst einmal ein Stück Schokolade gegessen, durchgeatmet – und dann ging es weiter. Aufgeben ist im Moment nämlich überhaupt keine Option. Schließlich erfüllt sie sich mit einer großen Radtour gerade einen großen Traum. Vielleicht den wichtigsten ihres Lebens.

Für das große Abenteuer hat Hallenserin gespart und vorgearbeitet

Lange schon habe sie gewusst, dass sie sich zu ihrem 50. Geburtstag ein besonderes Geschenk machen wollen, erzählt sie am Telefon. Was das sein sollte, blieb lange unklar. „Irgendwann habe ich es gewusst.“ Ebenso plötzlich sei ihr eines Tages klar geworden, dass ihre Radreise sie in den Norden führen sollte, von Malmö aus durch Schweden und dann weiter. Wohin? Das muss sich zeigen. Das Nordkap würde sie reizen. „Aber ich weiß gar nicht, ob die Norweger mich reinlassen.“ Es könnte auch eine Tour um die Ostsee werden, von Schweden aus über Lettland und Polen zurück nach Halle.

Doch bis es so weit ist, wird noch einige Zeit ins Land gehen. Bis Mitte August hat sich Kathrin Meyer von Tochter Anna, Freunden und ihrer Arbeit in der Neustädter Thalia-Buchhandlung abgemeldet. Für das große Abenteuer hat sie gespart und vorgearbeitet, wie sie erzählt. Am 20. April ist sie schließlich gestartet – mit dem Rad nach Leipzig, um vorläufig Abschied von ihrer Tochter zu nehmen. In Kontakt sind die beiden seither ständig, und auch Freunde nehmen regen Anteil an ihrer Unternehmung. Zu lesen ist darüber auch im Internet, eine Bekannte hat ihr dafür auf ihrer Website Platz gemacht.

„Einfach machen“ - Hallenserin freut sich über viele Reiseerfahrung auf ihrer Radtour

Von Leipzig ging es mit dem Zug nach Hamburg und weiter nach Travemünde zur Fähre gen Norden. Und endlich Schweden: Da hat sich Kathrin Meyer nicht einmal besonders davon beeindrucken lassen, dass ihr vor dem Abstieg ein Finger brach: Eine Feuerschutztür war im Wege. Ärztliche Behandlung, zwei Tage Zwangspause, und weiter.

Dem Finger gehe es mit Schiene und Schonung schon besser, berichtet sie – und vieles hat sie längst für das Missgeschick entschädigt. Die Begegnung mit einem Rentier zum Beispiel, südlicher als erwartet. Oder die Freundlichkeit der Menschen. Hin und wieder findet Kathrin Meyer so auch Quartier – es hat sich herumgesprochen, dass da eine Deutsche auf großer Radtour ist. Für alle Fälle hat sie Zelt und Schlafsack dabei.

Ihre Reiseerfahrungen will sie schon jetzt nicht missen. Was sie anderen mit auf den Weg gibt: „Einfach machen. Ich möchte mir und anderen zeigen, dass so etwas in meinem Alter allein als Frau möglich ist.“ Fitness kann nicht schaden: Kathrin Meyer ist Marathonläuferin und auch zu Hause viel und weit mit dem Rad unterwegs. Die Reise im Internet auf wandergans.de/meyerchens-radreise. (mz)