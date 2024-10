Die Hallenserin Cathleen Seuthe häkelt kleine Kuscheltiere. Sie sollen nun Kindern übergeben werden, die mit dem Rettungsdienst in die Klinik müssen. Wo sie überall verteilt werden.

Halle/MZ. - „Oh, wie süß“, wenn so gestandene Männer schwärmen, dann muss es wirklich süß sein. Und anders kann man die 33 niedlichen selbstgehäkelten Stofftierchen nun wirklich nicht bezeichnen, die die Hallenserin Cathleen Seuthe am Dienstag den Rettungsdiensten der Region übergeben hat. Ob Schildkröte, Krake, Ente, Häschen oder Schaf: Fast jeden Abend entsteht so ein Kuscheltier bei Cathleen Seuthe. Nun sollen sie Mädchen und Jungen zugute kommen, die im Rettungswagen zur Klinik gefahren werden müssen.