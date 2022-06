Hallenser können sich mit der Kamera auf die Suche nach besonderen Stadt-Bäumen machen

Halle (Saale)/MZ - Wo kommt unser Wasser her? Welche Baumarten wachsen im Stadtgebiet von Halle? Und was bedeutet die Abkürzung FFH? Das sind nur drei von vielen Fragen, die am Samstag auf dem alljährlichen Umwelttag auf dem halleschen Markt beantwortet wurden. Das Bundesumweltministerium hat den bundesweit begangenen Umwelttag in diesem Jahr unter das Motto: „Natürlich Klima schützen: Moore, Wälder und Meere erhalten!“ gestellt.

