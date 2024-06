Zum Auftaktspiel der Europameisterschaft zog es viele Fußballfans in Halle zum Public Viewing. Vor Ort war dann die Begeisterung groß über den Auftritt der deutschen Elf. Warum aber nicht allen zum Feiern zumute ist.

Jubel am Volkspark: Dort kamen mehrere hundert Besucher zum Fußballgucken zusammen.

Halle (Saale)/MZ - Ein paar beflaggte Autos hier, einige Menschen in Deutschlandklamotten oder Trikots da. In dem Rahmen spielte sich bis zum Start der Euro 2024 die EM-Begeisterung in Halle ab. Nach großer Euphorie sah das jedenfalls nicht aus.