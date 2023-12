Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Verdi-Chef Frank Werneke hatte es angekündigt: Wenn es bei den aktuellen Verhandlungen in den Bundesländern zu keinem Durchbruch komme, werde die Gewerkschaft in den kommenden Wochen ihren Druck erhöhen. Im südlichen Sachsen-Anhalt war Verdi am Freitag dann schon mittendrin in den Streikvorbereitungen. Derzeit laufen Tarifverhandlungen für rund 18.000 Beschäftigten im Groß- und Außenhandel in Sachsen-Anhalt. Laut Verdi-Verhandlungsführer Torsten Furgol hat die Arbeitgeberseite zwar ein Angebot vorgelegt – sechs Prozent mehr Lohn in diesem, vier Prozent mehr im nächsten Jahr. Doch Verdi will 13 Prozent. Oder wie der Gewerkschafter mit Blick aufs bisherige Angebot sagt: „Da muss noch ein Schnaps drauf.“