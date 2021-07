Halle vergibt bereits Impftermine bis September

Halle (Saale)/MZ - In Halle stehen mittlerweile genügend Impfdosen mit Wirkstoffen gegen das Coronavirus zur Verfügung. So hat die Stadt eine Lieferung mit 10.360 Ampullen aller vier Hersteller erhalten. „Angesichts der erhöhten Zuweisung und einer veränderten Nachfragesituation schalten wir jetzt längerfristig Termine für Erstimpfungen frei“, teilte die Verwaltung am Mittwoch mit. Das Angebot gelte für das Impfzentrum in der Heinrich-Pera-Straße.

Impfwillige könnten nun Termine bis Mitte August buchen, zudem stünden bereits vereinzelte Termine bis Ende September zur Verfügung. Am Dienstag waren in der Stadt 2.722 Spritzen verabreicht worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist derweil auf den Wert 1,68 (minus 1,26 zum Dienstag) gesunken. Das Gesundheitsamt meldete zudem keine Neuinfektion.