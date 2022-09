Sicherheit, Gendern, Russland-Sanktionen - Wie unterschiedlich denken Hallenser über die Themen der Zeit?

Fühlen Sie sich nachts sicher auf den Straßen von Halle? Werden Autofahrer in der Stadt benachteiligt? Die Meinungen zu diesen und anderen Themen gehen auch in Halle oft weit auseinander. Wir möchten Menschen mit verschiedenen Standpunkten ins Gespräch bringen. Diskutieren Sie mit!

Bei "Halle spricht" sollen Menschen in den Dialog kommen.

Halle (Saale)/MZ - Gesellschaftlich und politisch sorgen gerade viele Themen für heftige Diskussionen und verhärtete Standpunkte. Mit der Aktion „Halle spricht“ will die Mitteldeutsche Zeitung gemeinsam mit Zeit Online Menschen mit unterschiedlichen Standpunkten in den Dialog bringen.

Die Daten werden von der Good Conversations gGmbH erhoben und verarbeitet.

Zu diesem Zweck finden Sie in einigen unserer Artikel in den kommenden Woche eine kleine Box mit insgesamt sieben verschiedenen Ja-/Nein-Fragen, etwa: Sollte es mehr preisgünstigen Wohnraum in der Innenstadt geben?

Nachdem Sie die Fragen beantwortet haben, können Sie sich anmelden. Ein Matching-Algorithmus wird Sie dann mit einer Person zusammenbringen, die völlig anders über die gestellten Fragen denkt. Stimmen beide Seiten einem Gespräch zu, können Sie sich zum virtuellen Vieraugengespräch auf einer Videoplattform Ihrer Wahl oder am 15. Oktober zu einem persönlichen Zwiegespräch verabreden.

Es besteht auch die Möglichkeit, mehrere Diskussionen mit unterschiedlichen Menschen zu führen. Sie können sich auch mehrfach anmelden.