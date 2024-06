Eine Schwanenfamilie blockierte am Freitagnachmittag über eine Stunde den Zugverkehr in Halle-Neustadt. Feuerwehr und Bundespolizei holten die Tiere von den Gleisen. Mehr dazu auch im Video.

Halle (Saale)/MZ - In Halle-Neustadt war am Freitagnachmittag für mehr als eine Stunde der Zugverkehr blockiert. Eine ganz Schwanfamilie hatte sich in der Nähe vom Bruchsee in die Gleise der S-Bahn verirrt. Aus eigener Kraft konnte sich die Familie, bestehend aus fünf Küken sowie Mutter und Vater, nicht mehr aus der misslichen Lage befreien. Passanten alarmierten die Einsatzkräfte der Feuerwehr.

Video: Schwäne blockieren Bahngleise in Halle - Schwäne blockieren Bahngleise in Halle - Feuerwehr und Bundespolizei müssen eingreifen (Kamera: Stephan Zechendorf, Schnitt: Torsten Grundmann)

Schwanenfamilie in Not: Gemeinsam mit der Bundespolizei griff die Feuerwehr beherzt ein und rettete die Familie von den Gleisen. (Foto: Marvin Matzulla)

Gemütlich saßen die Tiere im Gleis vor einer S-Bahn. (Foto: Marvin Matzulla)

Fünf Küken machen sich unter Polizeischutz mit Mutter und Vater auf den Weg zurück zum See. (Foto: Marvin Matzulla)

Die Feuerwehr griff gemeinsam mit Einsatzkräften der Bundespolizei beherzt ein und eskortierten die Schwanfamilie zurück zum Bruchsee. Nach einer Belehrung konnten die Schwäne aus dem Einsatz entlassen werden. Gesund und Mutter schwammen Mutter und Vater mit ihren fünf Küken am Nachmittag wieder durch den Bruchsee.