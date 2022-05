Halle macht die Breitscheid-Straße zur Sackgasse

Autofahrer müssen ab Dienstag umdenken. Dann macht die Stadt die Rudolf-Breitscheid-Straße in Richtung B80 dicht. Grund ist die hohe Zahl an Unfällen mit Radfahrern.

Halle (Saale)/MZ - Mit einem drastischen Eingriff soll die Sicherheit von Radfahrern im Kreuzungsbereich der Franckestraße (B80) mit der Rudolf-Breitscheid-Straße erhöht werden. Dazu soll die Breitscheid-Straße am Signal-Iduna-Gebäude ab 3. Mai in Richtung Franckestraße zur Sackgasse werden. Ein Rechtsabbiegen zum Riebeckplatz ist dann nicht mehr möglich. Diese Entscheidung hat die Unfallkommission der Stadt getroffen. Sie soll zunächst testweise bis Anfang 2023 gültig sein.

Die Kommission begründet den Schritt mit gestiegenen Unfallzahlen an der Kreuzung. Auf der südlichen Fahrbahnseite der Franckestraße verläuft der Radweg in beide Richtungen, was Autofahrer immer wieder irritiert. 2019 hatten sich an dieser Stelle 28 Unfälle ereignet, 2020 waren es 19. Die Stadt hatte bereits den Radweg rot gefärbt, Werbetafeln, die die Sicht behindern, entfernen lassen, ein Stoppschild aufgestellt und Verkehrsspiegel installiert. Das habe zunächst auch Wirkung gezeigt. 2015 etwa hatte es neun Unfälle gegeben. Die positive Entwicklung habe sich allerdings wieder umgekehrt, heißt es aus den Reihen der Kommission.