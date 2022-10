Halle guckt in den Himmel

Das Ausharren am Vormittag vor dem Planetarium in Halle hat sich gelohnt. Zur Mittagszeit und damit zum bestmöglichen Zeitpunkt konnten Schaulustige ein seltenes Phänomen beobachten.

Die 88-jährige Christa Wurbs und viele andere Hallenser schauten am Dienstagmittag mit Schutzbrillen zum Himmel.

Halle (Saale)/MZ - Der wolkenverhangene Himmel über Halle dämpfte am Dienstagvormittag die Euphorie vieler Schaulustiger, die extra zum Planeatrium am Holzplatz gekommen waren. Es stand zu befürchten, dass die partielle Sonnenfinsternis von Halle aus doch nicht zu sehen sein wird und dass die zahlreichen Teleskope umsonst aufgestellt worden sind. Dirk Schlesier, Leiter des Planetariums, schaltete gegen 11 Uhr einen Bildschirm an, auf dem anschließend eine Liveübertragung aus Heilbronn zu sehen war. Dort verstellten offensichtlich keine Wolken den Blick auf das Naturphänomen.