Halle gedenkt Opfer des Volksaufstandes im Hof der Gedenkstätte Roter Ochse

Halle (Saale) - Zu einer Gedenkstunde laden die Stadt Halle und die „Gedenkstätte Roter Ochse Halle“ für diesen Donnerstag, 17. Juni, 10 Uhr, in den Innenhof der Gedenkstätte, Am Kirchtor 20 b, ein. Es wird der Opfer des Volksaufstandes am 17. Juni 1953 in der DDR gedacht.

Nach Gedenkstunde und Kranzniederlegung haben Einwohner die Möglichkeit, Blumen und Kränze niederzulegen, wie die Stadtverwaltung mitteilt. (mz)