Das Laufevent auf der Ziegelwiese auf der Peißnitz in Halle bietet Unternehmen auch die Gelegenheit, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren, sei es mit schrillen Outfits oder der sportlichen Leistung. Doch am Ende gilt: Dabei sein ist alles. Mit Video und einer Fotoschau.

Die Intensivmediziner vom Bergmannstrost waren der Hingucker beim diesjährigen Firmenlauf in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Erschöpft aber glücklich, das lässt sich wohl über die meisten Teilnehmer beim diesjährigen Firmenlauf auf der Ziegelwiese in Halle sagen. Denn vielen stand nach den 2,5 Kilometern die Erschöpfung ins Gesicht geschrieben.

Indes nahmen so viele Teilnehmer wie noch nie die sportliche Herausforderung an. Mehr als 770 Teams, die sich aus je vier Teilnehmern zusammensetzten, wobei es sowohl reine Männer - und Frauenteams, als auch gemischte Teams gab, gingen an den Start. Das machte über 3.000 Läuferinnen und Läufer insgesamt.

Im Video: Impressionen vom 10. Firmenlauf in Halle - Regen kann die Stimmung nicht trüben

Video: Mehr als 3000 Läufer haben Spaß beim Halleschen Firmenlauf auf der Peißnitzinsel (Kamera: Denny Kleindienst, Schnitt: Bernd Stiasny)

Auf eine interne Umfrage beim Holzhändler Roggemann haben sich zwölf Mitarbeiter gemeldet, die Lust auf den Firmenlauf hatten. So ging die Firma mit drei Teams und jeweils vier Läufern an den Start. „Das ist jetzt das erste Mal“, sagte Rainer Schön und sprach vom „Spaß am Sport“ einerseits und andererseits davon, „sich als Firma zu zeigen“.

Steffen Schattschneider, Nico Krüger, Rainer Schön und Martin Hentschel (von links) vom Holzhandel Roggemann Foto: Denny Kleindienst

Firmenlauf Halle 2023: Ein Event für alle, die Spaß am Sport haben

Lilly Manske und Sebastian Kretzschmar starteten für die Bundespolizei. Foto: Denny Kleindienst

Auch die Bundespolizei wollte sich beim Fimenlauf zeigen. Sie war mit einem Team vertreten. Nach der eigenen Motivation gefragt, sagte Sebastian Kretzschmar: „Wir wollen das Maximale geben. Mal sehen, auf welchen Platz wir kommen.“

Denny Stetefeld und Karolin Tröbs vertraten Coca Cola beim Firmenlauf. Foto: Denny Kleindienst

Während Karolin Tröbs vom Coca-Cola-Team sagte, dass der Firmenlauf auch ein Ansporn sei, etwas für die persönliche Fitness zu tun. Geübt haben sie und ihre Kollegen zuvor bereits beim digitalen Firmenlauf des Landes Sachsen-Anhalt. Was ihr an dem Event außerdem gefällt: „Abseits der Arbeit etwas mit den Kollegen zu machen.“

Firmenlauf Halle: Gute Stimmung gab’s auch bei den Augenheilkundlern. Foto: Steffen Schellhorn

Maria Wadas trat im Team des Internationalen Bundes an. "Wir laufen für Vielfalt", stand auf dessen Trikots, die die buntesten von allen teilnehmenden Teams waren. Foto: Denny Kleindienst

Vom Chef zum Firmenlauf geschickt: die Angestellten der nvii media GmbH Foto: Denny Kleindienst

Die Läufer aus dem Team der nvii media GmbH erklärten derweil vor dem Start, nur einer von ihnen habe vorab trainiert, der Rest werde wohl umfallen. Zum Firmenlauf angemeldet hätte sie zu dem ihr Geschäftsführer, der nun selbst aber gar nicht dabei sei.

Wie die Angestellten von nvii media gingen auch Stefanie Pohontsch und Christin Ebers von der Hypovereinsbank zum ersten Mal an den Start. „Ganz freiwillig“, wie Stefanie Pohontsch sagte. Ob sie aufgeregt seien? „Nö", erklärte Christin Ebers kurz und knapp.

Stefanie Pohontsch (links) und Christin Ebers von der Hypovereinsbank waren zum ersten Mal dabei. Foto: Denny Kleindienst

Rewe schickte drei Teams zum Firmenlauf in Halle. Foto: Denny Kleindienst

Firmenlauf Halle: Verkleideten sich abseits der Strecke in der Fotoecke: die Läufer vom Landessportbund Foto: Denny Kleindienst

Das Pech für die späteren Läufer beim Firmenlauf war, dass nach dem strahlenden Sonnenschein zu Beginn des Events später der Regen einsetzte. So kamen die letzten Teilnehmer pitschenass ins Ziel.

Mussten im Regen laufen, machten sich aber nichts daraus: Claudia Schmidt, Tanja Gilissen und Christian Essl vom DWP-Service-Team Foto: Denny Kleindienst

Wovon sich aber zum Beispiel das DWP-Service-Team nicht weiter stören ließ. Wegen des Regens nicht zu laufen, war für Claudia Schmidt, Tanja Gilissen und Christian Essl jedenfalls keine Option. Sie hätten das Beste daraus gemacht, erklärten sie. Und bei Sonne rennen, könne schließlich jeder.