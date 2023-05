Auf der Europachaussee in Halle kommt es ab Mittwoch durch eine Baustelle zu Einschränkungen für Autofahrer. Autofahrer müssen sich auf zusätzliche Behinderungen einstellen.

Baustelle in Halle

In Halle kommt es auf der Europachaussee in den kommenden Tagen zu Einschränkungen.

Halle (Saale)/MZ - An der Europachaussee in Halle werden in den kommenden Tagen Baumpflegearbeiten durchgeführt.

Im Bereich zwischen Camillo-Irmscher- und Äußerer Kasseler Straße wird deswegen von diesem Mittwoch bis Freitag eine Fahrspur gesperrt. Der Verkehr soll mit einer Bauampel einspurig an den Bauarbeiten vorbeigeführt werden.

Lesen Sie auch: Im großen Test: Wo sich das 49-Euro-Ticket in Sachsen-Anhalt lohnt und wo nicht

Die Strecke dient momentan als Umleitung für die gesperrte Merseburger Straße. Autofahrer sollten davon ausgehen, dass es zu Staus und Behinderungen kommt.