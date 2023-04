Im großen Test: Wo sich das 49-Euro-Ticket in Sachsen-Anhalt lohnt und wo nicht

Halle/MZ - Seit Wochen reden alle über diese eine Zahl: 49. Genauer: 49 Euro. So viel kostet das ab dem 1. Mai bundesweit im Nah- und Regionalverkehr gültige Deutschlandticket. Gegenüber herkömmlichen Tarifen, ist dieser Preis in vielen Fällen unschlagbar. Zudem macht das Ticket das Fahren mit Bus und Bahn deutlich einfacher: Niemand muss sich mehr darum kümmern, in welchem Verkehrsverbund man gerade unterwegs ist und welche Fahrkarte man braucht.