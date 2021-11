Halle eröffnet seine Wintermärkte unter strengen Corona-Regeln

Halle (Saale)/MZ - In Halle ist am Samstag der Wintermarkt eröffnet worden. Er ersetzt den Weihnachtsmarkt, der am Mittwoch einen Tag nach seiner Eröffnung aufgrund der härteren Bestimmungen durch die neue Corona-Eindämmungsverordnung abgesagt werden musste. Der Wintermarkt zwischen Ratshof und Stadtkirche ist zweigeteilt und jeweils durch Zäune abgesperrt.

Zugang haben nur Personen, die geimpft oder genesen sind (2G). Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre gelten die Beschränkungen nicht. Der Wintermarkt kann über vier Schleusen betreten werden. Mitarbeiter von Sicherheitsfirmen kontrollieren dort die Impf- oder Genesenennachweise. Besucher bekommen einen Stempel und können so zwischen den Veranstaltungsarealen wechseln - dazu zählen auch Rummel und Eisbahn auf dem Hallmarkt sowie der Hüttenzauber auf dem Domplatz.

Zugang haben nur Personen, die geimpft oder genesen sind (2G). Dirk Skrzypczak

„Die Händler sind unheimlich dankbar, dass wir nach der Absage so schnell gemeinsam mit der Stadt eine Lösung gefunden haben“, sagte Wolfgang Fleischer von der Citygemeinschaft der MZ. Das Weihnachtsgeschäft sei für die Händler wichtig.

Halle eröffnet seine Wintermärkte unter strengen Auflagen. Dirk Skrzypczak

Die gesamte Innenstadt werde profitieren. Nun hoffe man, dass sich die Corona-Lage nicht noch weiter verschlimmere. Unterdessen reagiert die Citygemeinschaft auf Hinweise und Kritik aus der Bevölkerung. Die Weihnachtskrippe, nach der Absage des Weihnachtsmarkts abgebaut, soll am Montag am Eingang zur Leipziger Straße wieder aufgestellt werden.