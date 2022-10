Halle erleuchtet im Lichterglanz

Nach langer Pause begibt sich die Lichterfee wieder auf ihren Weg durch die hallesche Innenstadt. Was in diesem Jahr auf dem Programm steht.

Halle (Saale)/MZ - In einem roten Paillettenkleid und mit leuchtendem Zepter wird die Lichterfee „Annika die Erste“ am ersten Novemberwochenende durch die hallesche Innenstadt ziehen. Denn vom 4. bis zum 6. November verwandelt sich Halle zum 18. Mal in ein Lichtermeer und feiert nach langer Corona-Pause wieder das Lichterfest. Die City-Gemeinschaft stellt das diesjährige Fest unter das Motto „Halle-Luja 100“ und würdigt damit ebenfalls das 100-jährige Bestehen der Händel-Festspiele.