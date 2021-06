Halle bietet Impfungen mit AstraZeneca ohne Terminvereinbarung an

Halle (Saale) - Am Freitag, 25. Juni 2021, bietet die Stadt Halle wieder Impfungen ohne vorherige Terminvereinbarung an. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, werde dabei das Vakzin des Herstellers AstraZeneca verimpft.

Für Personen, die dennoch gern einen Termin im Vorfeld buchen möchten, hat die Stadt zudem Angebote freigeschaltet. Sie sind buchbar über das Webportal www.impfterminservice.de oder die Hotline 116117. Das Impfzentrum in der Heinrich-Pera-Straße öffnet am Freitag um 8 Uhr. (mz)