Unfall unter Alkoholeinfluss: In der Nacht zu Samstag wurde in Halle eine 21-Jährige schwer verletzt. Dem unverletzten Fahrer wurde der Führerschein abgenommen.

Halle (Saale) - Ein 29 Jahre alter Autofahrer ist in der Nacht zum Samstag in Halle in der Äußeren Diemitzer Straße/Paul-Singer-Straße alkoholisiert gegen einen Brückenpfeiler geprallt.

Dabei wurde seine 21 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei Halle am Samstag mitteilte.

Dem 29-Jährigen wurde laut Polizei eine Blutprobe entnommen und die Beamten stellten seinen Führerschein sicher.