Hamburg - Bei der Aufstiegsfeier des Hamburger SV im Volksparkstadion hat es durch den Platzsturm mehrere Schwerverletzte gegeben. Ein Mensch wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr Hamburg mitteilte. 19 Fans kamen mit schweren, fünf mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser.

Der HSV hatte durch das 6:1 gegen den SSV Ulm nach sieben Jahren Zweitklassigkeit die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. Schon einige Minuten vor dem Spielende stürmte einige Anhänger Richtung Rasen, warfen teils Werbebanden um. Mit dem Ende der Partie gab es dann kein Halten mehr. Die Polizei musste Fans davon abhalten, in den Kabinentrakt zu gelangen.

Die Einsatzkräfte hatten am Wochenende viel mit Großveranstaltungen zu tun. Neben dem HSV-Aufstieg feierten Menschen den 836. Hafengeburtstag in der Stadt, zudem trat Schlagerstar Roland Kaiser in der Barclays Arena in der Nachbarschaft des Stadions auf.