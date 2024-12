Hallcube modernisiert - so steht es um Halles größten Fernseher

Der Hallcube steht bewusst an einer von Halles Hauptverkehrsadern. Über 100.000 Autos fahren hier täglich vorbei.

Halle (Saale)/MZ - „Sind Sie schwindelfrei?“, fragt Konrad Bayer. Aus der kühlen Gebäudehalle an der Volkmannstraße geht es über Treppen hinauf in den Turm. 22 Meter ist der Hallcube hoch und mit seinen beiden LED-Displays von je rund 16 mal zehn Metern nach wie vor Deutschlands größte Außenwerbeanlage. Innen wird die Technik von einem Stahlgerüst mit mächtigen Pfeilern gehalten. „Der Cube muss schließlich auch Sturm trotzen“, sagt der Geschäftsführer der Hallcube GmbH. Gerade erst hat das Unternehmen rund drei Millionen LED ausgetauscht. „Nach zehn Jahren sind die alten LED ausgebrannt. Die neue Technik hat den großen Vorteil, dass wir über 60 Prozent Strom einsparen“, sagt Martin Wedler, in der mittelständischen Firma für Marketing zuständig. Mittlerweile sind die Hallenser mit ihren Innovationen auch im Sport unterwegs, rüsten beispielsweise Sportarenen wie die der Saale Bulls oder die SWH-Arena mit Videowürfeln und elektronischen Werbebanden aus.