Neuer Streit bei Robert aus Halle und seiner Juliane – scheitert die TV-Ehe schon?

Halle (Saale)/Leipzig/DUR/slo – Robert Irmisch aus Halle ist verheiratet. In der TV-Show „Hochzeit auf den ersten Blick“ haben er und die Brandeburgerin Juliane „Ja“ gesagt. Doch nach einem romantischen Hochzeitsabend folgte in den Flitterwochen die Ernüchterung. Bereits in der vergangenen Folge zoffte sich das Paar – und auch die Fortsetzung verlief nicht allzu harmonisch.

Nachdem sich beide nach dem ersten Streit noch einmal versöhnt hatten, zeigten die TV-Kameras am Mittwochabend gleich den nächsten Streit im Griechenland-Urlaub. Dabei reichte offenbar eine eingeschaltete Klimaanlage, und die Stimmung eskalierte. Laut TV-Schilderung fühlt der Hallenser sich gekränkt und vergreift sich erneut im Ton. Sie solle ihm nicht „auf die Eier gehen“, sonst könne er auch ganz anders, schildert Ehefrau Juliane die Vorkommnisse.

Beide reden offensichtlich aneinander vorbei, fühlen sich jeweils nicht oder falsch verstanden. Auch der nächste Ausflug kann das nicht kitten. So endet die Wanderung an einem traumhaften Leichtturm, doch statt Romantik gibt es wieder gegenseitige Vorwürfe. „Se geht auf mich Null ein“, findet der Hallenser, der völlig verunsichert scheint und nicht weiß, wie er mit seiner noch quasi unbekannten Ehefrau umgehen soll. Und auch die ist gekränkt, weiß nicht was sie tun soll und beginnt, die Ehe in Frage zu stellen.

Tatsächlich sehen sich beide nach dem Ende der Kurzurlaubs zwei Wochen lang gar nicht. Die Gräben sind so tief, dass schließlich ein Krisengespräch in Leipzig angesetzt wird. Begleitet von den TV-Expertinnen Beate Quinn und Sandra Köhldorfer bekommen beide eine letzte Chance. Die will Robert Irmisch nutzen. Der Hallenser zeigt sich extrem reflektiert und hat offenbar verstanden, dass er in den Flitterwochen jede Menge Fehler gemacht hat.

Doch es scheint zu spät. Seine Noch-Ehefrau lässt durchblicken, dass sie mit dem TV-Experiment eigentlich abgeschlossen hat. Enttäuschung und Kränkung sitzen zu tief. Sie wolle noch einmal darüber nachdenken, endet die Folge für das Paar, das eigentlich keines mehr ist.

Hochzeit auf den ersten Blick: Was passiert bei den anderen Paaren?

Bei den anderen Paaren herrscht weitgehend Harmonie pur. Sowohl Anika und David als auch Selina und Michael werden heftig verliebt gezeigt. Bei Manuela und Ralf sowie Marcus und Simone ist es zwar noch keine Liebe, aber doch heftige Zuneigung.

Schwierig ist es lediglich bei Lisa und Mario. Nach der Krise im Hochzeitsurlaub wirken beide wieder harmonisch, doch weiter wünscht sich die Braut eigentlich einen Macho mit Muskeln. Ihr Ehemann sei leider nicht wirklich attraktiv, so die 26-Jährige. Sexualtherapeutin Beate Quinn versucht zu vermitteln, doch zumindest bei diesem Paar ist unklar, ob das Experiment gut oder schlecht ausgeht.

Welche der sechs TV-Ehen hält und welches Paar wieder Schluss macht, zeigt Sat1 im Staffelfinale von „Hochzeit auf den ersten Blick“ am 22. Dezember.