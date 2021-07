BWG-Service-GmbH-Chef Peter Kondziella versenkt die obligatorische Zeitkapsel im Fundament des ersten Stadthauses in Halles Süden.

Halle (Saale)/MZ - Eine aktuelle Ausgabe der Mitteldeutschen Zeitung, einige Broschüren und etwas Kleingeld - mit diesem Inhalt hat Peter Kondziella, Geschäftsführer der BWG-Service GmbH, am Dienstagmittag in der Bugenhagenstraße eine Zeitkapsel im Fundament des ersten von drei neuen Stadthäusern versenkt. Anlass für den symbolträchtigen Akt - einer Tradition im Bauhandwerk - ist die Grundsteinlegung für ein Neubauprojekt, das die Bau- und Wohnungsgenossenschaft Halle-Merseburg (BWG) im neuen Parkviertel in Halles Süden realisiert.

Die drei neuen Stadthäuser mit insgesamt 42 Wohnungen und einer Gesamtfläche von rund 4.000 Quadratmetern an der Bugenhagenstraße werden laut Kondziella barrierefrei gebaut - so wie der erste Abschnitt des Parkviertels, in dem die BWG bereits 2019 ein ehemaliges Büro-Hochhaus für barrierefreies Wohnen mit insgesamt 50 Wohnungen umgebaut hat.

Grundstein für drei barrierefreie Stadthäuser in Halles Süden ist gelegt

Architekt dieses und auch der drei neuen Stadthäuser ist das hallesche Büro von Andreas Wolf. Der parkähnliche Charakter des Wohngebiets mit Gärten und dem angrenzenden Gelände des beruflichen Bildungswerks für Blinde und Sehbehinderte solle auf jeden Fall erhalten und, zum Beispiel mit Dachgärten, unterstrichen werden, so Wolf. Mit den Wohngebäuden belebe die BWG eine Industriebrache in Halle - auf dem Gelände standen früher Gebäude und Werkstätten der Pumpenwerke Halle.

Laut Kondziella soll der Rohbau der drei Stadthäuser mit jeweiligen Wohnungsgrößen von rund 83 Quadratmetern Ende des Jahres stehen, im zeitigen Frühjahr 2023 seien sie bezugsfertig, so Kondziella. „Derzeit haben wir etwa 80 Mietinteressenten für die Wohnungen, die neben Wohnzimmer, Küche, Bad und Abstellraum alle über zwei weitere Zimmer und Balkon verfügen“, so der BWG-Service-GmbH-Chef.