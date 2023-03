Mittwochmorgen waren mehrere Stadtgebiete in Halle von der Stromversorgung abgeschnitten. Feuerwehr besetzte Gerätehäuser - Polizei in Neustadt im Einsatz.

Halle (Saale)/MZ - Weite Teile der Stadt Halle waren Mittwochmorgen ohne Strom. Betroffen sind Neustadt, Nietleben, Dölau, das Weinberg-Viertel und die westliche Innenstadt gewesen. Nach Angaben der Stadtwerke gab es eine Störung im Umspannwerk Halle Zentrum. Die Ursache sei nicht bekannt. 8.46 Uhr war in Tausenden Haushalten der Strom ausgefallen - mittlerweile läuft die Versorgung wieder.

Die Stadt informierte Bürger über die katwarn-App und wies die freiwilligen Feuerwehren an, die Gerätehäuser zu besetzen. Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften vor allem in Neustadt unterwegs. Das sei bei größeren Stromausfällen üblich, so ein Polizeisprecher gegenüber der MZ.