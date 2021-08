Großes Wandbild in Halles Südstadt erinnert an Städtepartnerschaft mit dem russischen Ufa

Halle (Saale)/MZ/AHE - In der Südstadt wird nun großflächig an Halles Städtepartnerschaft mit dem russischen Ufa erinnert. Auf Initiative des Vereins Freunde Baschkortostans hat Danilo Halle von der Freiraumgalerie an einem Wohnblock in der Ufaer Straße ein Wandbild gestaltet. Zu sehen sind hallesche und Ufaer Sehenswürdigkeiten und zwei spielende Kinder. Am Sonnabend wurde das Bild mit einem Fest übergeben.

Katharina Nordhaus ist mit dem Resultat überaus zufrieden und freut sich, dass die Verbindung beider Städte nun auch im Stadtbild sichtbar ist. Seit sie als Jugendliche einmal mit zum Jugendaustausch nach Ufa gefahren ist, hat sie Verbindung zu der Stadt und vielen Menschen dort und möchte den Partnerschaftsgedanke weiterleben lassen. Wenn möglich, soll im nächsten Jahr wieder so ein Austausch stattfinden, und zwar nicht nur digital.