Große Menge Drogen bei Hausdurchsuchungen in Petersberg entdeckt

Beschuldigter Mann sitzt in Haft. Polizei geht von Drogenhandel aus.

Petersberg/MZ - Bei der Durchsuchung von zwei Einfamilienhäusern im Bereich Petersberg sind 1,8 Kilogramm Marihuana, sechs Gramm Koks, drei Gramm der Partydroge MDMA, mehrere LSD-Blättchen sowie Utensilien gefunden und beschlagnahmt worden, die auf einen Handel mit Betäubungsmitteln hinweisen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, haben Kriminalbeamte des Polizeireviers Halle unterstützt von der Landesbereitschaftspolizei am Donnerstag mehrere durch das Amtsgericht erlassene Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Diese richteten sich gegen einen männlichen Beschuldigten im Alter von 48 Jahren. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Ein Haftantrag wurde gestellt. Inzwischen sitzt der Beschuldigte in einer Justizvollzugsanstalt.