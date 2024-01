In der Nacht zum Sonntag musste die Feuerwehr in Halle in die Kleine Ulrichstraße ausrücken. Der Schaden ist immens.

Großbrand in Halle: Die Flammen drohten, auf mehrere Gebäude überzugreifen, was die Feuerwehr verhinderte. Der Schaden ist dennoch enorm.

Halle (Saale)/MZ - Die Flammen schlugen in den Nachthimmel und dichter Rauch zog durch die beliebteste Kneipenmeile von Halle. Gegen 1.30 Uhr alarmierten Anwohner am Sonntag die Feuerwehr zu einem Großbrand in die Kleine Ulrichstraße.

In einer Müllbox brannten zu dem Zeitpunkt mehrere Müllcontainer. Das Feuer breitete sich rasend schnell aus und erfasste mehrere Autos sowie eine Hausfassade.

07.01.2024: Ein Großbrand in der Kleinen Ulrichstraße hat am Sonntagmorgen einen enormen Schaden verursacht. (Kamera: Matzulla)

Die Flammen drohten sich auf weitere Gebäudeteile sowie auf ein nahegelegenes Restaurant auszubreiten, was durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr verhindert werden konnte.

Großbrand in der Innenstadt von Halle: So erlebt ein Brite das Feuer an der Kleinen Uli

Mit zwei C-Rohren konnten die Einsatzkräfte das Feuer schließlich löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Verletzt wurde niemand.

Mindestens ein Auto und mehrere Müllcontainer sind nur noch Schutt und Asche. (Foto: Marvin Matzulla)

Weitere Feuer in Halle am Samstag und Freitag

Es blieb nicht bei dem einzigen Feuer in der Nacht zum Sonntag. Bereits gegen 22.30 Uhr brannten in der Klosterstraße mehrere Mülltonnen. Ebenfalls in der Klosterstraße brannten am Freitagabend Mülltonnen. Die Polizei ermittelt. Die Schadenshöhe wird auf 130.000 Euro geschätzt.