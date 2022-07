Berg steht in Flammen Feuerwehr schützt mit Großaufgebot die Doppelkapelle in Landsberg vor den Flammen

Ein Großbrand bedroht die Doppelkapelle in Landsberg und auch Wohnhäuser. Für die Feuerwehr ist der Einsatz an dem berühmten Wahrzeichen schwierig. Warum die Stadt jetzt in der Kritik steht.