Halle/MZ. - Mit dem Ausbau der Bonback-Großbäckerei im Industriegebiet Star-Park tätigt das Unternehmen Schwarz Produktion eine der aktuell größten Investitionen in Sachsen-Anhalt. Das ist vor allem gut für die Stadt Halle. 400 zusätzliche Arbeitsplätze sind ein Pfund für die Saalestadt.

Die Großbäckerei, die zum Lidl-Handelskonzern gehört, beliefert exklusiv die Discounter Lidl und Kaufland. Durch die enorme Kapazitätserweiterung können die Produktionskosten gesenkt werden. Das ist am Ende auch gut für die Kunden der Discounter. In Zeiten hoher Preise bieten die großen Händler vergleichsweise günstige Backwaren an.

Wichtig ist, dass die 300-Millionen-Euro-Investition ohne staatliche Förderung vorgenommen wird. Denn für die handwerklichen Bäckereien ist es auch so schwer genug, gegen die Großbäcker zu konkurrieren. Die kleinen Bäcker können mit den Preisen an den Backtheken schon lange nicht mehr mithalten. Die Kunden kaufen nur einmal Brot und Brötchen, immer häufiger tun sie das beim Discounter oder im Supermarkt.

Die Handwerksbäcker müssen sich dem Wettbewerb offensiv stellen. Das können sie auf zweierlei Art: Sie können auch einzelne Produkte wie Brezeln oder Croissants bei Großbäckereien einkaufen, um so kostengünstig Waren anzubieten. Oder sie konzentrieren sich darauf, eine besondere Vielfalt und Qualität herzustellen. In Deutschland gibt es mehr als 1.000 Brotsorten, die Großbäcker bieten davon nur einen Bruchteil an.

Die traditionellen Bäcker, die häufig auch eine Kaffeeecke betreiben, sind im ländlichen Raum auch ein sozialer Ort, an dem sich Menschen treffen. Die meisten Handwerksbetriebe besitzen daher eine treue Kundschaft. Diese müssen sie pflegen – vielleicht künftig durch ein Bonusheft per App. Durch ihre Produktvielfalt werden gut geführte Handwerksbetriebe auch in Zukunft bestehen können.