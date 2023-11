Ab jetzt auch offiziell offen: Modelabel Greenbomb hat Laden in der Großen Uli in Halle

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - An diesem Tag gibt’s Rabatte, an diesem Tag wird geshoppt. Das ist, kurz gesagt, das Prinzip beim Black Friday, der jüngst wieder Menschen zum Einkaufen mobilisieren sollte. Ausgerechnet an diesem Tag hat das auf Nachhaltigkeit bedachte faire Klamottenlabel Greenbomb aus Halle zur Eröffnung seines ersten Geschäfts in der Saalestadt eingeladen – dabei aber keine bloße Rabattaktion gefahren. Stattdessen werden 20 Prozent der Tageseinnahmen für den guten Zweck gespendet, wie Robert Wendtlandt vom Greenbomb-Marketing sagte. Das Geld soll dem Hallefornia-Kids-Camp zugutekommen.